Выборы в Государственную думу 2021 года уже не являются отдалённой перспективой, более того, политологи сходятся во мнении, что избирательная кампания уже стартовала. Это значит, что с каждой неделей будет расти активность как действующих обладателей мандата, так и тех, кто сам хочет попасть в депутатское кресло.

Совсем недавно мы рассказывали о том, что к этим выборам в российской политике может появиться сразу несколько новых партий разного толка для того, чтобы подхлестнуть у населения интерес к голосованию, и первые подтверждения этого тезиса уже есть. Первопроходцем стал директор по производству известной онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров, объявивший о намерении основать Партию прямой демократии с уклоном в новые прорывные технологии. Он даже анонсировал на 5 марта её учредительный съезд. И вот потянулись новые ласточки грядущего большого политического сезона.

Михаил Ходорковский и Олег Хомутинников Олег Хомутинников/facebook.com

14 января депутат Липецкого областного совета, координатор регионального отделения «Открытой России» (её финансирует Михаил Ходорковский) Олег Хомутинников сообщил, что подал в Министерство юстиции документы на регистрацию Федеративной партии.

Что нам известно о господине Хомутинникове? Он избирался в облсовет от ЛДПР, но был исключён из партии за сотрудничество с Ходорковским. В федеральную новостную повестку он прорвался дважды: в первый раз написал генпрокурору РФ Юрию Чайке письмо с жалобой на президента страны Владимира Путина, который прокатился на КамАЗе, не пристегнувшись ремнём безопасности; во второй раз это имя появилось в новостях России в связи со скандалом вокруг липецкого мэра Евгения Уваркина, прилюдно и нецензурно выраженное недовольство которого качеством уборки мусора в городском парке попало на видео. Активный депутат тогда пожаловался на мэра в комиссию по этике.

Теперь господин Хомутинников вместе с общественными деятелями, активистами и бизнесменами из Мордовии, Воронежа, Твери, Саратова, Орла, Тамбовской области и Липецка планирует защищать интересы «обычных россиян, которые живут в регионах».

Свои мотивы он объясняет так: «Существующие партии — это закрытые структуры, по большей части существующие не для людей, а для себя. Они подконтрольны власти и не готовы отстаивать интересы россиян: особенно тех, кто живёт не в Москве, а в регионах». Новая партия будет выступать против повышения пенсионного возраста и налогов, изъятия средств у регионов, мусорных свалок, преследования за слова, недоступной медицины, заботы о гражданах других стран в ущерб россиянам. То есть, «против всего плохого». А выступать «они будут за свободу, за настоящее социальное государство, за сменяемость власти, за интересы россиян, каких бы взглядов они ни придерживались. То есть «за всё хорошее». При этом относить себя к «правым» или «левым» не хотят.

Олег Хомутинников/facebook.com

У себя в Facebook предводитель Федеративной партии заявляет о намерении участвовать сперва в региональных выборах 2020 года, а на следующий год идти штурмом на Госдуму. Насколько эти мечты выполнимы? Пожалуй, вероятность их реализации лишь немногим отлична от нуля (всё-таки мы живём в динамичное время и полностью исключать внезапный успех дерзких региональных политиков нельзя). Пусть сами они себя и не относят к какому-либо лагерю, фигура Ходорковского, маячащая за спиной Хомутинникова (а возможно и его ресурсы, хоть липецкий депутат и открещивается от денег олигархов), отправляет его, скорее, к «Яблоку», Парнасу, Партии перемен и прочим организациям либерального толка. А их место на современной политической карте России — это вовсе не борьба за депутатские мандаты, а надежда набрать достаточное количество голосов, чтобы хотя бы получить государственное финансирование. Возможно, ряд представителей Федеративной партии сможет показать хорошие результаты на местных выборах за счёт узнаваемости и личного рейтинга в своём городе, но это они могли сделать и так.

Что тут говорить, если в современных реалиях нижняя палата российского парламента движется скорее в сторону сокращения числа представленных партий, и будущее даже недавних крепких середняков из «Справедливой России» выглядит весьма печально. А уж новички вроде «Партии Танчиков» или героев нашей сегодняшней статьи вряд ли имеют шансы, даже если допустить, что Минюст их зарегистрирует, просто дожить до следующего избирательного цикла. А к тому времени под новых спонсоров и поставленные задачи появятся другие молодые региональные политики.