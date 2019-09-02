https://static.news.ru/photo/c5629c40-cdd8-11e9-9cd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что ещё один кандидат снялся с выборов в Мосгордуму.

228 кандидатов, ещё один снялся в 14-м округе, — цитирует Реута РИА Новости .

Он рассказал, что до 2 сентября кандидаты имели право сняться с выборов. Однако в особых случаях это право продлевается до 6 сентября. По слова Реута, из ранее зарегистрированных участников выборов трое снялись сами, двух снял суд, ещё одного — партия.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально были зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 — представители партий, 62 — самовыдвиженцы, 57 человек получили отказ.

Выборы в депутаты Мосгордумы пройдут 8 сентября.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму устарели и нуждаются в обновлении. Она пояснила, что следует упростить сбор подписей и снизить их количество.