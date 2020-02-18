https://static.news.ru/photo/61eea2a0-525b-11ea-9e29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Европейский Союз встревожен ситуацией, произошедшей во вторник, 18 февраля, в Донбассе, и ждёт, что Россия повлияет на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую республики.

Сегодняшние сообщения о военной эскалации в районе Золотого с применением оружия <...>вызывают крайнюю тревогу. Эти наступательные попытки поддерживаемых Россией вооружённых формирований полностью идут вразрез с согласованным прекращением огня... — цитирует «Интерфакс-Украина» комментарий представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности.

Источник также подчеркнул, что полная реализация Минских соглашений имеет «решающее значение».

Ранее в Луганской республике сообщили, что украинская армия устроила «диверсию» на линии соприкосновения в Донбассе. По данным так называемой Народной милиции, 10 представителей Вооружённых сил Украины выдвинулись в направлении населённого пункта Голубовское и подорвались на минном поле. Украинские силовики в ответ заявили, что никогда не нападают первыми.

Как писал NEWS.ru, украинское командование сообщило о завершении боёв на линии соприкосновения в Донбассе. По данным ВСУ, один военнослужащий погиб.