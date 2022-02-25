ЕС ввёл санкции против Медведева, Мишустина и Колокольцева

Евросоюз внёс в санкционные списки зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева. Документ с полным списком нового пакета санкций опубликован в Официальном журнале Евросоюза.

Также в список внесён Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Будучи членами Совбеза, все они голосовали за признание ЛНР и ДНР. Поэтому на них распространяются санкции ЕС.

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров также попали под санкции ЕС, Великобритании, Канады и США. При этом премьер Канады назвал эти санкции чисто символическими, так как Путин, по его мнению, вряд ли имеет какую-то собственность в Канаде.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград не будет присоединяться к санкциям против России из-за эскалации ситуации на Украине.