ЕС призвал власти Китая сохранить высокую степень автономии Гонконга

Евросоюз призвал власти Китая следовать обещаниям, которые были даны в отношении Гонконга. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции, приуроченной к видеосаммиту ЕС — Китай.
Мы призвали Китай следовать обещаниям, данным народу Гонконга и международному сообществу относительно высокой степени автономии (этого региона. — NEWS.ru) и гарантированных свобод, — заявил Мишель.
По его словам, Пекину была выражена серьёзная обеспокоенность в связи с предложениями по закону о национальной безопасности в отношении Гонконга.
О том, что этот закон не соответствует международным обязательствам Китая и законодательным нормам Гонконга, также заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что если Китай продолжит вводить этот закон, то вероятны отрицательные последствия.
Закон о национальной безопасности рискует серьёзно подорвать принцип «одна страна — две системы» и высокую степень автономии Гонконга, которую мы бы хотели видеть неизменной, — заявила фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что позиция ЕС была обозначена китайскому руководству. Также ЕС продолжит поддерживать диалог по этой теме с партнёрами по «Группе семи».
Законопроект по национальной безопасности Гонконга предусматривает от правительства города возглавить основную часть правоприменительной практики. Также в Гонконге должны быть созданы новые институты власти, в частности, Управление комиссара национальной безопасности КНР в специальном административном районе Гонконг. Предусматривается создание комиссии во главе с главой исполнительной власти, которая будет иметь в своём составе советника центрального правительства.
Власти США, Австралии, Канады и Великобритании ранее опубликовали совместное заявление. В нём они выразили озабоченность решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.
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