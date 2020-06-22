ЕС призвал власти Китая сохранить высокую степень автономии Гонконга

https://static.news.ru/photo/d73ca466-b4a9-11ea-8300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Shen/Global Look Press

Евросоюз призвал власти Китая следовать обещаниям, которые были даны в отношении Гонконга. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции, приуроченной к видеосаммиту ЕС — Китай.

Мы призвали Китай следовать обещаниям, данным народу Гонконга и международному сообществу относительно высокой степени автономии (этого региона. — NEWS.ru) и гарантированных свобод, — заявил Мишель.

По его словам, Пекину была выражена серьёзная обеспокоенность в связи с предложениями по закону о национальной безопасности в отношении Гонконга.

О том, что этот закон не соответствует международным обязательствам Китая и законодательным нормам Гонконга, также заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что если Китай продолжит вводить этот закон, то вероятны отрицательные последствия.

Закон о национальной безопасности рискует серьёзно подорвать принцип «одна страна — две системы» и высокую степень автономии Гонконга, которую мы бы хотели видеть неизменной, — заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что позиция ЕС была обозначена китайскому руководству. Также ЕС продолжит поддерживать диалог по этой теме с партнёрами по «Группе семи».

Законопроект по национальной безопасности Гонконга предусматривает от правительства города возглавить основную часть правоприменительной практики. Также в Гонконге должны быть созданы новые институты власти, в частности, Управление комиссара национальной безопасности КНР в специальном административном районе Гонконг. Предусматривается создание комиссии во главе с главой исполнительной власти, которая будет иметь в своём составе советника центрального правительства.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании ранее опубликовали совместное заявление. В нём они выразили озабоченность решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

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