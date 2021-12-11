ЕС предоставит ещё €30 млн на помощь независимым СМИ в Белоруссии
Софья Купервасер
Софья Купервасер
21:28, 12 декабря 2021
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Белорусским независимым СМИ выделят дополнительные €30 млн, сообщила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что ЕС будет готов предоставить €3 млрд для инвестирования и оказания экономической помощи Белоруссии, в случае если страна пойдет на демократические условия, которые выдвигает Брюссель.
Евросоюз поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы усиливаем нашу поддержку, выделяя дополнительно €30 млн на помощь в Белоруссии молодёжи, независимым СМИ, — написала политик у себя в Twitter.
Также эти средства предназначаются деятелям культуры и белорусским малым и средним бизнес-предприятиям, которые покинули Белоруссию, отметила она. Кроме того, европейские власти готовы предоставить €3 млрд для инвестирования в Белоруссию, если страна пойдёт на демократические условия Брюсселя.
Ранее Мария Захарова назвала помощь Запада Белоруссии раскачиванием страны изнутри. По её словам, финансовая поддержка Евросоюза является вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Она напомнила, что Евросоюз собирается выделить «народу Белоруссии» €53 млн. Из них Германия обещала выделить €21 млн на развитие «гражданского общества» в Белоруссии. Кроме того, она упомянула обещания Польши, США, Британии, Канады, Нидерландов, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии.