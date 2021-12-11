ЕС предоставит ещё €30 млн на помощь независимым СМИ в Белоруссии

Белорусским независимым СМИ выделят дополнительные €30 млн, сообщила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что ЕС будет готов предоставить €3 млрд для инвестирования и оказания экономической помощи Белоруссии, в случае если страна пойдет на демократические условия, которые выдвигает Брюссель.

Евросоюз поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы усиливаем нашу поддержку, выделяя дополнительно €30 млн на помощь в Белоруссии молодёжи, независимым СМИ, — написала политик у себя в Twitter.

Также эти средства предназначаются деятелям культуры и белорусским малым и средним бизнес-предприятиям, которые покинули Белоруссию, отметила она. Кроме того, европейские власти готовы предоставить €3 млрд для инвестирования в Белоруссию, если страна пойдёт на демократические условия Брюсселя.