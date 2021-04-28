ЕС: переговоры в «нормандском формате» не исключают дипломатических усилий

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Переговоры в рамках «нормандского формата» по урегулированию ситуации на территории Донбасса не исключают других дипломатических усилий. Об этом в разговоре с журналистами заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, пишет ТАСС.

Таким образом представитель ЕС отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что в Минские соглашения следует внести изменения, а также пригласить к участию в переговорах в «нормандском формате» Канаду, США и Великобританию. Он предложил два варианта: либо скорректировать минский формат, либо использовать что-то другое вместо него.

Встречи в нормандском формате не исключают каких-либо других дипломатических усилий, направленных на урегулирование конфликта. Они дополняют, в частности, дискуссии в трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ, — заметил Стано.

В феврале Зеленский предложил подключить к решению другого, уже российско-украинского вопроса, международных партнёров. Он издал указ о встрече в формате так называемой Крымской платформы. Как подчёркивали в Киеве, эта площадка создаётся для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины и защите прав жителей полуострова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений. Он назвал эту идею тревожным сигналом.