Ереван выразил готовность начать переговоры по прекращению огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/dc54759c-0485-11eb-8771-fa163e074e61_660.jpg МИД Армении Фото: mfa.am

Армения готова приступить к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщили в МИД республики, комментируя заявления глав стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, США и Франции).

Мы приветствуем тот факт, что главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ жёстко осудили применение силы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армения привержена решить конфликт мирным путём. Мы готовы работать со странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении прекращения огня, на основании соглашений 1994–1995 годов, — цитирует ТАСС сообщение МИД Армении.

Как писал NEWS.ru, Европейский союз призывает немедленно прекратить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе и вернуться к диалогу, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. ЕС также призвал остановить иностранное вмешательство, которое «не помогает разрядке ситуации, а делает её более сложной».

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Формально территория является регионом Азербайджана. Однако подавляющая часть местного населения — армяне. После распада СССР они провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.