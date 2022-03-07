Эрдоган заявил Путину о возможности использования рубля в торговых расчётах

Турция допустила использование рубля в сфере торговли, сообщил президент страны Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал A Haber. Среди прочих валют, которыми могут воспользоваться Россия и Турция в торговле, Эрдоган упомянул доллар, евро, золото и юань.

В обмен на это Путин отправит в Турцию «30 судов, гружённых подсолнечным маслом и пшеницей», которые в данный момент пребывают в Азовском море.

Телефонные переговоры Путина и Эрдогана, посвящённые спецоперации на Украине, шли около часа.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом проинформировал того о ходе специальной военной операции на Украине. Он объяснил поставленные основные цели и задачи и подчеркнул, что приостановка спецоперации возможна лишь в случае прекращения Киевом боёв.

Сегодня днём министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил о том, что министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба дали согласие на проведение трёхсторонних переговоров на полях дипломатического форума в Анталье, который состоится 10 марта.