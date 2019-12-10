https://static.news.ru/photo/edc5f988-1ab9-11ea-9d52-fa163e074e61_660.jpg Тайип Эрдоган Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также отметил, что готов направить турецкие войска в Ливию.

Наша встреча с господином Путиным пройдёт в Стамбуле 8 января, где состоится церемония запуска «Турецкого потока». Но ещё до нашей встречи я бы хотел провести с ним телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии и ситуацию с Хафтаром, — цитирует ТАСС турецкого президента.

Также Эрдоган заявил о готовности оказать Ливии любую поддержку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Эрдоган получил приглашение на парад Победы в России. Его передали турецкому президенту представители российского посольства. Также сообщалось о переговорах между Путиным и Эрдоганом касательно ситуации в Сирии. Планируется, что они состоятся 8 января 2020 года.