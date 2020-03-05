https://static.news.ru/photo/adafc3ba-5ed9-11ea-89e9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта на встрече в Кремле со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что итоги переговоров двух лидеров облегчат ситуацию в сирийском Идлибе.

По его словам, взгляды всего мира в этот день устремлены на Москву. Как отметил Эрдоган, встреча двух президентов в связи с переговорами по Идлибу имеет большое значение.

Действительно, в Идлибе сейчас очень напряжённая ситуация. Считаю, что шаги, которые будут предприняты сегодня, и наши решения, несомненно, облегчат положение, — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии. Он назвал это большой трагедией.

Путин при этом уточнил, что сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных, погибших в результате атаки.