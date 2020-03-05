Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта на встрече в Кремле со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что итоги переговоров двух лидеров облегчат ситуацию в сирийском Идлибе.
По его словам, взгляды всего мира в этот день устремлены на Москву. Как отметил Эрдоган, встреча двух президентов в связи с переговорами по Идлибу имеет большое значение.
Действительно, в Идлибе сейчас очень напряжённая ситуация. Считаю, что шаги, которые будут предприняты сегодня, и наши решения, несомненно, облегчат положение, —
цитируеттурецкого лидера РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии. Он назвал это большой трагедией.
Путин при этом уточнил, что сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных, погибших в результате атаки.
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