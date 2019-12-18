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Система безопасности, созданная после Второй мировой войны, потеряла актуальность и нуждается в изменениях, считает президент Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что важным условием является укрепление позиций исламских стран в международных организациях.

Система, созданная по итогам Второй мировой войны, уже не действует. Необходимо реформировать структуру Совбеза ООН, — цитирует политика агентство «Анадолу».

Лидер считает, что пять постоянных членов Совбеза не должны определять судьбу 1,7 млрд мусульман на планете.

Эрдоган посетовал, что в последнее время Турция подвергается сильнейшим внешним воздействиям. Президент вспомнил путч 2016 года и возможность создания на границе с республикой зоны, подконтрольной террористическим организациям.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Эрдоган заявил, что страна войдёт в историю как государство, построившее город или города для беженцев, если сможет создать в Сирии зону безопасности.