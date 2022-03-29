Эрдоган поприветствовал делегации РФ и Украины перед началом переговоров

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Россия ни при каком сценарии не планирует применять ядерное оружие на Украине. Подобный вопрос в принципе не рассматривается. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу PBS пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У нас нет сомнений в том, что все цели нашей спецоперации на Украине будут выполнены. При любом развитии событий причин применять там ядерное оружие нет. <...> Никто не рассматривает вопрос...