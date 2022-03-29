Эрдоган поприветствовал делегации РФ и Украины перед началом переговоров
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
09:56, 29 марта 2022
Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников делегаций России и Украины, прибывших в Стамбул на очередной очный раунд переговоров, сообщает ТАСС. Он заявил, что Украина и Россия — соседи и друзья Турции, а также выразил огорчение сложившейся ситуацией. При этом турецкий лидер надеется, что предстоящая встреча будет иметь позитивный итог.
Турция рассчитывает, что встреча между РФ и Украиной в Стамбуле принесёт пользу переговорному процессу, — заявил Эрдоган.
Также турецкий лидер, обращаясь к делегациям РФ и Украины, призвал установить режим прекращения огня.
Ранее стало известно о надеждах российской стороны на достижение первого этапного результата на переговорах с Украиной в Стамбуле. Также сообщалось, что беседа проходит в закрытом для прессы режиме.