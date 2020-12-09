Эрдоган поделился планами по выстраиванию отношений с Байденом

https://static.news.ru/photo/d6b80724-3a14-11eb-8f0a-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о вопросах в турецко-американских отношениях, которые он намерен обсудить с Джо Байденом после его вступления в должность президента США.

Разве Турция и США не члены НАТО, не союзники? И они сами это признали. Но сейчас позицию США по теме покупки нами вооружения мы не находим правильной. На севере Сирии к востоку от Евфрата тоже. Пусть Байден вступит в должность, тогда мы с ним познакомимся поближе, сядем, поговорим, — цитирует ТАСС турецкого лидера.

Кризис в отношениях США и Турции был вызван решением турецких властей приобрести в середине июля 2019 года российские системы ПВО С-400. В Вашингтоне настаивали на отмене сделки, так как были заинтересованы в продаже американских комплексов Patriot. Несмотря на угрозу санкций со стороны США, Анкара продолжила переговоры по покупке российского вооружения.

Кроме того, турецкие власти обвиняли США в поддержке курдских террористических группировок, действующих на юге Турции и в северных районах Сирии.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, но его конкурент, действующий президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение.

Как писал NEWS.ru, ранее Минюст США провёл проверку по жалобам действующего президента и не нашёл того масштаба фальсификаций, о которых говорил глава государства. Жалобы проверяли сотрудники ФБР и федеральные прокуроры.