Эрдоган обвинил США в атаке на суверенитет Турции на фоне покупки С-400

https://static.news.ru/photo/d346c906-3f94-11eb-939c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Санкции Соединённых Штатов Америки против Турции после покупки республикой российских систем ПВО С-400 являются атакой на суверенитет страны, считает лидер государства Реджеп Эрдоган. Он добавил, что Анкара планирует вдове увеличить объёмы оборонной промышленности из-за политики Белого дома.

По мнению президента, действия Вашингтона нарушают союзнические договорённости в рамках НАТО, пишет РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что США в полной мере реализуют закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с военным сектором РФ.

Вчера ЕС против нас грозил ввести санкции, потом США... До сегодняшнего дня CAATSA ни к кому не применяли, кроме нас, страны НАТО. Что это за союзничество? Что за это альянс? Какое основание? Турция купила в РФ С-400. А разве Турция у вас не просила системы ПВО? Это решение — нападение на наш суверенитет, средство давления на нас, — цитирует РИА Новости выступление политика в Анкаре.

Эрдоган добавил, что времена, когда давление на Турцию сдерживало развитие страны остались далеко в прошлом.

Кризис в отношениях между Турцией и США начался в июле 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от покупки российских систем С-400, предлагая взамен комплексы Patriot производства США. Власти республики отказались идти на уступки. Тогда со стороны США последовали угрозы ввести санкции, а также лишить республику новых истребителей.

Потенциальным ответом Анкары может стать укрепление региональных блоков. Так, аналитики ожидают, что теперь страна будет стремиться к демонстрации высокого качества отношений с Москвой в Чёрном море, с которым у руководства республики связаны определённые экономические ожидания. Впрочем, есть мнение, что президент Реджеп Эрдоган способен предпринять и явные конфронтационные шаги в отношении американцев. Так, в очередной раз появилась версия, что руководство Турции всё-таки может вытеснить военнослужащих США со стратегически значимой авиабазы Инджирлик, которая находится на территории государства. Однако этот вариант выдвигается всегда, когда отношения Анкары и Вашингтона входят в фазу напряжённости, но так и не претворяется в жизнь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на санкции США против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его словам, введение ограничений не стало сюрпризом для Москвы.