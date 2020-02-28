https://static.news.ru/photo/ead9f796-5a2f-11ea-b596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит ситуацию в Сирии с мировыми лидерами: американским коллегой Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, главой Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном, рассказал руководитель управления по связям администрации лидера республики Фахреттин Алтун.

Чиновник отметил, что во время телефонных переговоров Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля они договорились как можно скорее встретиться лично, передаёт телеканал Haberturk.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не сможет запретить Дамаску воевать на своей территории. Сирийские правительственные войска выполняют требования о борьбе с терроризмом, содержащиеся в резолюциях Совета Безопасности ООН, отметил министр.

Он также предложил турецким властям, чьи войска поддерживают сирийскую оппозицию, начать выполнять международные договорённости по достижению мира в Идлибе.

Как писал NEWS.ru, Турция пригрозила жёстко ответить на гибель военных и назвала инцидент нападением на НАТО. В Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились среди наступавших боевиков.