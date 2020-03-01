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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность того, что Владимир Путин может возглавить список «Единой России» на думских выборах.

Никаких ни действий, ни подготовки, ни решений нет, поэтому пока об этом говорить преждевременно, — заявил пресс-секретарь президента, сообщает ТАСС. NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин может возглавить партийные списки «Единой...