Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прилетит в Москву 5 марта, планирует согласовать с российским лидером Владимиром Путиным прекращение огня в сирийском
Я надеюсь, что мы сможем содействовать прекращению огня и предпринять другие меры, чтобы решить проблему, — цитирует Daily Sabah Эрдогана.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия поддерживает Дамаск в намерениях продолжить борьбу с террористами в Сирии и остаётся приверженной сочинским договорённостям.
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