ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области

https://static.news.ru/photo/79199940-ad81-11ea-91a8-fa163e074e61_660.jpg Александр Цыбульский Фото: Александр Цыбульский/vk.com

Партия «Единая Россия» выдвинула врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского кандидатом на выборы главы региона, которые должны состояться 13 сентября.

В ходе конференции Архангельского регионального отделения «Единой России» её делегаты утвердили выдвижение от партии врио губернатора области Александра Цыбульского на предстоящих выборах главы региона, — говорится в сообщении партии.

Цыбульский назвал главной целью своей программы — «удержать человеческий ресурс». Приоритетами в развитии региона Цыбульский считает развитие промышленности, переход на эффективные технологии добычи и переработки природных ресурсов, сохранение экологии, развитие транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступного жилья и качественных медицинских услуг.

Как писал NEWS.ru, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подал документы на регистрацию в качестве кандидата на должность главы города. Решение о поддержке его кандидатуры накануне приняли члены регионального отделения партии «Единая Россия» на конференции. По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, выдвижение Развожаева от «Единой России» является определённым кредитом доверия, а также оценкой того, что он сделал на посту главы города. Выборы состоятся 13 сентября. Баллотироваться на них смогут только представители партий.