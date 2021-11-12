«Единая Россия» выбирает время для кадровых реформ

Съезд «Единой России» 4 декабря может пойти по двум сценариям — либо перестановки в руководящих органах партии произойдут тут же, в декабре, либо возможны на следующем съезде, рассказал NEWS.ru высокопоставленный источник. Однако, считают эксперты, резких решений в ближайшее время ждать не стоит. Главная интрига — будущее лидера единороссов Дмитрия Медведева.

Понятно, что структура не менялась с, не побоюсь этого слова, прошлого века, и необходимо принимать ряд решений. Изменения назрели. Другое дело, произойдёт это сейчас или серьёзные кадровые решения произойдут уже в рамках следующего партийного мероприятия, — сообщил источник.

Третий этап съезда единороссов приурочен к дате образования самой партии — 1 декабря — и её юбилею — 20-летию со дня основания. Первые два этапа съезда состоялись минувшим летом. Ещё недавно многочисленные Telegram-каналы прогнозировали: 4 декабря высшее партийное руководство заявит о курсе на перемены. Между тем опрошенные NEWS.ru эксперты утверждают — партийного рестайлинга не случится. По итогам прошедших в сентябре выборов «Единая Россия» убедилась, что всё ещё обладает серьёзным запасом прочности, который в большинстве случаев позволяет достаточно легко одерживать победы, в том числе и в электорально непростых регионах.

Собеседник в «Единой России», знакомый с ситуацией, пояснил, что партия «прошла момент, когда можно было говорить о глобальных переменах».

Вопрос рестайлинга довольно остро стоял незадолго до думских выборов 2021 года. Тогда действительно обсуждалась возможность значимых перемен — существовал риск, и это в ряде случаев подтверждала социология, что партия провалится, не обеспечит должного результата на фоне ощутимого роста левых настроений, — рассказывает он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако революционных перемен избиратель так и не увидел, если таковыми не считать активное использование образов наиболее медийных персон — Сергея Лаврова, Сергея Шойгу, Дениса Проценко.

В итоге, констатирует инсайдер, история вполне «прокатила» — электорат в очередной раз выдал единороссам внушительный кредит доверия. «Единая Россия» несколько ухудшила свои показатели по сравнению с 2016 годом, однако сохранила большинство, набрав по партийным спискам 49,8%. Также партия провела в Госдуму 198 одномандатников (всего её кандидаты были зарегистрированы в 217 округах из 225). В итоге партия получила в парламенте 324 места из 450 — на 19 меньше, чем по итогам прошлых думских выборов.

Как пояснил NEWS.ru директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков, сегодня для «Единой России» настало время консервации. По его оценке, партии «меняться уже поздно», поскольку двадцать лет своего существования партия отмечает уже в привычной для неё атмосфере стабильности.

Всё, что остаётся, — держать удар до последнего, пока их не сменит какой-то другой, более перспективный проект, — считает эксперт.

Впрочем, даже в такой тихой политической заводи, как выясняется, есть свои риски.

Косметический ремонт

Об отсутствии смысла и потребности в серьёзном ребрендинге «Единой России» говорит и генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский. По его словам, избиратели понимают, что это партия власти, и пока очевидного запроса на серьёзные изменения не просматривается. В то же время Еловский признаёт, что существует иной запрос — на новые формы и каналы коммуникации.

Партийцам и дальше нужно учиться и осваивать социальные сети, учиться более человечным формам коммуникации с избирателем. Но это не касается бренда партии в целом. Она всё так же занимает позицию главной провластной партии, и это не нуждается в коррекции, — отмечает он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель одного из региональных отделений «Единой России» рассказал NEWS.ru, что говорить об отсутствии изменений внутри партии по меньшей мере несправедливо:

Это уже не какая-то партия бюрократов и чиновников — зачастую именно за это и критиковали «Единую Россию». У нас сейчас много молодёжи, немало волонтёрских проектов, некоторые из них оказались востребованными именно сейчас, в период пандемии коронавируса.

Как бы то ни было, но многие эксперты полагают: партия власти в нынешнем виде, по всей видимости, подходит к тому этапу своего существования, когда сможет трансформироваться в принципиально новый политический проект.

Однако в ближайшее время многие эксперты не прогнозируют никаких кардинальных изменений в политике «Единой России». Так считает, например, глава экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова. О том, что в ближайшие годы партия продолжит заниматься «подхватыванием» повестки, которую генерирует президент и отчасти правительство, говорит политконсультант Ярослав Игнатовский. Он прогнозирует, что если изменения в позиционировании партии и случатся скоро, то окажутся «чисто косметическими».

Шойгу или Турчак?

Однако отдельный вопрос, так бурно обсуждаемый сегодня в кулуарах власти, — возможный уход Дмитрия Медведева с поста лидера партии. Такую возможность подтверждает и политолог Илья Гращенков. По его мнению, «лидером партии давно должен стать кто-то другой, а не „сонный Медведев“».

Может быть [секретарь генерального совета партии] Турчак, а может, и кто-то из молодых. Возможно, останется Медведев — как удачный «баланс» сил. Хотя не исключено, что вновь возглавит Сергей Шойгу. Вариантов может быть масса и обсуждать их тяжело, — говорит Гращенков.

Сергей Шойгу MOD Russia/via Global Look Press

Екатерина Колесникова полагает, что у партийного штурвала может стать именно Андрей Турчак. По её словам, несмотря на многочисленные скандалы, именно он сохраняет статус «нетоксичного и очень адекватного политика». Однако, как отмечает Ярослав Игнатовский, сегодня вряд ли существует политическая воля, позволяющая сместить Медведева с поста лидера «Единой России» притом, что реальное оперативное руководство осуществляет генеральный совет «Единой России».

К слову, информация об уходе Медведева появляется регулярно. Например, в прошлом году зампредседателя генсовета «Единой России» Сергей Перминов назвал фейковыми сообщения о перестановках в руководстве партии, в том числе об уходе Медведева с поста председателя. Фактически такие слухи начали циркулировать практически сразу после того, как Медведев покинул пост главы правительства, заняв пост заместителя председателя Совбеза.