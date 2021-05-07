ЕР уточнила условия газификации домов вне зависимости от их площади

https://static.news.ru/photo/37d89c50-af75-11eb-a23c-96000091f725_660.jpg Фото: mrg.gazprom.ru

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что работы по подключению домов к газопроводу будут проводиться бесплатно, независимо от площади жилья. Что касается сроков, то газ в газифицированных населённых пунктах проведут до участков за два года, приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Как заявил политик, для этого потребуются законодательные изменения, над которыми фракция уже завершает работу.

Подчеркну, подведение газа до участка будет бесплатным! А площадь дома не будет критерием для бесплатного подключения. Реализация этого плана потребует законодательных изменений и уже сегодня мы завершаем работу над ними вместе с правительством РФ, — сказал секретарь генсовета партии.

Турчак также подтвердил, что организацией работ займётся единый оператор и работа будет выстроена по принципу «одного окна». Для людей всё будет доступно и удобно.

Поводом для такого уточнения послужило сделанное ранее заявление гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Он сообщил, что бесплатное подключение газа компанией предусмотрено только в домах площадью до 300 квадратных метров. Минэнерго уточнило, что сроки подключения сократятся в два раза.

Как сообщалось ранее, на бесплатное подключение могут рассчитывать россияне, чей участок находится от газопровода на расстоянии не более чем 200 метров. Площадь дома критерием для подключения к газопроводу не является. А вот проведение газа внутри участка потребитель в любом случае будет оплачивать самостоятельно.