Александр Беглов (справа) Александр Беглов (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Страницу с биографией врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова удалили с сайта партии «Единая Россия». Незадолго до этого политик заявил, что является единственным из кандидатов на предстоящих выборах, кто «не принадлежит ни к одной из партий».

В ходе дебатов со своими оппонентами он заявил, что считает себя «единственным хозяйственником», а его «партия — это горожане». На выборах мэра города, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, Беглов представлен как самовыдвиженец.

После того, как он публично открестился от «Единой России», сайт партии на странице, где до этого была биография политика выдаёт ошибку 404, на это обратила внимание «Новая газета». Вместе с тем, копии удалённой страницы сохранились в кэше поисковиков. Там есть краткая биография Беглова, где он упоминается как член высшего совета партии и бывший глава её петербургского отделения.

Ранее, как писал News.ru, в ходе предвыборной встречи с жителями политик несколько раз ушёл от попытки одного из участников встречи поговорить о застройке Муринского парка. Он 10 раз не давал мужчине закончить фразу и переводил беседу на другие темы.

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