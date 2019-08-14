https://static.news.ru/photo/c704b312-be6a-11e9-be82-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Страницу с биографией врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова удалили с сайта партии «Единая Россия». Незадолго до этого политик заявил, что является единственным из кандидатов на предстоящих выборах, кто «не принадлежит ни к одной из партий».

В ходе дебатов со своими оппонентами он заявил, что считает себя «единственным хозяйственником», а его «партия — это горожане». На выборах мэра города, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, Беглов представлен как самовыдвиженец.

После того, как он публично открестился от «Единой России», сайт партии на странице, где до этого была биография политика выдаёт ошибку 404 , на это обратила внимание « Новая газета ». Вместе с тем, копии удалённой страницы сохранились в кэше поисковиков. Там есть краткая биография Беглова, где он упоминается как член высшего совета партии и бывший глава её петербургского отделения.

Ранее, как писал News.ru, в ходе предвыборной встречи с жителями политик несколько раз ушёл от попытки одного из участников встречи поговорить о застройке Муринского парка. Он 10 раз не давал мужчине закончить фразу и переводил беседу на другие темы.