https://static.news.ru/photo/478f7196-d92f-11e9-91e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Саудовская Аравия пока не отреагировала на предложение президента России Владимира Путина о покупке систем С-300 или С-400, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Москва не располагает данными об атаке на саудовские НПЗ.

Ещё раз повторяю... мы не являемся сторонниками каких-то поспешных, скажем так, обвинений или заключений относительно того, кто стоит за этой атакой, — отметил Песков.

14 сентября нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco в районе крупных месторождений в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. После нападения на НПЗ начался пожар. Ответственность за акцию взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Однако госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в причастности к атаке.

Как ранее писал News.ru, мировые цены на нефть продолжают расти на фоне падения добычи в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.