ЕР поддержит всех врио-самовыдвиженцев на губернаторских выборах

https://static.news.ru/photo/15ec69aa-afda-11ea-90bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Единая Россия» поддержит всех назначенных президентом временно исполняющих обязанности губернаторов, которые пошли на региональные выборы 2020 года в качестве самовыдвиженцев.

Партия выступит на стороне Игоря Кобзева в Иркутской области, Олега Николаева в Чувашии, Владимира Солодова в Камчатском крае, Дмитрия Манохина в Пермском крае и Владимира Уйбы в Республике Коми.

Поддерживая кандидатов в губернаторы в перечисленных субъектах, мы рассчитываем на их активное участие и взаимодействие с региональными отделениями «Единой России» в вопросах развития территорий, — отметил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Единая Россия» выдвинет партийных кандидатов на губернаторских выборах в девяти регионах: Еврейской автономной, Архангельской, Калужской, Брянской, Тамбовской, Костромской областях, Краснодарском крае, Севастополе и Татарстане.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году власти отказались от повсеместного самовыдвижения кремлёвских назначенцев в губернаторы, чтобы облегчить ведение кампании. Часть экспертов посчитали это проверкой готовности «Единой России» к думским выборам 2021 года.