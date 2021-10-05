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«ЕР» передаст руководство частью комитетов другим партиям

17:44, 05 октября 2021
«ЕР» передаст руководство частью комитетов другим партиям Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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«Единая Россия» передаст руководство некоторыми комитетами в Госдуме другим партиям

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