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Михаил Щипанов
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«Единая Россия» передаст руководство некоторыми комитетами в Госдуме другим партиям
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Сейчас Россия и Молдавия не могут договорится о газовом контракте по двум причинам: опасения Кишинёва по поводу реакции Киева и возможный отказ молдавских властей обеспечить газоснабжением Приднестровье. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предположил, что Молдова будет готова заключить сделку с «Газпромом» после 2024 года: до тех пор Кишинёву выгодно импортировать газ через территорию Украины. Об этом пишет «Политика Сегодня».
В дальнейшем Молдавия может переключиться на альтернативный вариант поставок, включая «Турецкий поток», но всё равно это будет российский газ, потому что более выгодный газ она себе вряд ли найдет. Так,...
«ЕР» передаст руководство частью комитетов другим партиям