«ЕР» передаст руководство частью комитетов другим партиям

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Сейчас Россия и Молдавия не могут договорится о газовом контракте по двум причинам: опасения Кишинёва по поводу реакции Киева и возможный отказ молдавских властей обеспечить газоснабжением Приднестровье. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предположил, что Молдова будет готова заключить сделку с «Газпромом» после 2024 года: до тех пор Кишинёву выгодно импортировать газ через территорию Украины. Об этом пишет «Политика Сегодня».

В дальнейшем Молдавия может переключиться на альтернативный вариант поставок, включая «Турецкий поток», но всё равно это будет российский газ, потому что более выгодный газ она себе вряд ли найдет. Так,...