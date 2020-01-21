https://static.news.ru/photo/3da962a4-3c94-11ea-9355-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал утверждение нового состава правительства.

Как рассказал Турчак, в партии довольны сохранением костяка тех министров, что входят в руководящие органы ЕР — Патрушева, Кобылкина, Якушева, Дитриха и Шойгу и воспринимают позитивно «вливание «свежей крови», в том числе, также партийцев, министра экономразвития Максима Решетникова и министра просвещения Сергея Кравцова, передаёт ТАСС.

Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное — не только потому, что оно состоит преимущественно из наших коллег, а в первую очередь, потому что мы выполняем общую задачу, поставленную президентом России, — резюмировал Турчак.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский назвал «техническими» кадровые решения в правительстве России. Также он добавил, что его не удивило решение о назначении Максима Решетникова на пост министра экономического развития. Политтехнолог полагает, что он чем-то известен в коридорах власти.