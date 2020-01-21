Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал утверждение нового состава правительства.
Как рассказал Турчак, в партии довольны сохранением костяка тех министров, что входят в руководящие органы ЕР — Патрушева, Кобылкина, Якушева, Дитриха и Шойгу и воспринимают позитивно «вливание «свежей крови», в том числе, также партийцев, министра экономразвития Максима Решетникова и министра просвещения Сергея Кравцова,
Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное — не только потому, что оно состоит преимущественно из наших коллег, а в первую очередь, потому что мы выполняем общую задачу, поставленную президентом России, — резюмировал Турчак.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский назвал «техническими» кадровые решения в правительстве России. Также он добавил, что его не удивило решение о назначении Максима Решетникова на пост министра экономического развития. Политтехнолог полагает, что он чем-то известен в коридорах власти.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен