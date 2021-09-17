ЕР лидирует после обработки 10 процентов бюллетеней

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Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму РФ после обработки 10% протоколов голосования. Об этом сообщает ЦИК.

По имеющимся данным, ЕР набирает 38,86% голосов избирателей.

На втором месте следует КПРФ. После обработки 10% протоколов она получает 24,95% голосов. Третье место занимает ЛДПР с результатом 9,58%.

У партии «Новые люди» 7,83% голосов, «Справедливая Россия — За правду» получает 6,76%.

Ранее были опубликованы первые данные экзитполов. Согласно сведениям, полученным при опросе граждан на выходе с участков голосования, в новую Думу проходит четыре партии.