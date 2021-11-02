ЕР исключила из партии депутата, проголосовавшего против бюджета

«Единая Россия» исключила из партии депутата ГД Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе партии, передаёт РИА Новости. При этом сдавать депутатский мандат он не собирается.

Комиссия партии по этике накануне рекомендовала исключить из партии Марченко. Президиум Генсовета также рекомендовал исключить его и из думской фракции. По словам первого заместителя руководителя фракции ЕР Дмитрия Вяткина, речь о лишении Марченко депутатского мандата не идёт.

По итогам сегодняшнего заседания секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что депутат обязан открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии, а также поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение.

Ранее Марченко проголосовал против принятия бюджета на 2022 год в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции.

Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей – недопустимо ни одному депутату «Единой России». Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам, - заявил Турчак.

Сам Марченко в беседе с NEWS.ru назвал такое решение партии несправедливыми и чересчур жёстким.

Известно, что в ГД Марченко избрался по одномандатному избирательному округу № 213 в Петербурге.

В Госдуме также ответили на слова Зюганова о заложенном в бюджете вымирании страны. Как рассказала NEWS.ru первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, слова лидера КПРФ эмоциональны, но, «как обычно без цифр».

Ранее Зюганов заявил, что партия «Единая Россия» виновата в том, что россияне продолжают вымирать ударными темпами. Он отметил, что его партия несколько раз предлагала повысить финансирование системы здравоохранения.