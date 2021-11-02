Эпоха технократов: кто возглавит российские регионы

Прогнозы СМИ и экспертов обещают целую волну новых губернаторских отставок. Если верить этой информации, к весне 2022 года должно смениться не меньше 15-20 глав регионов. Какие к ним претензии у Кремля, почему некоторые губернаторы мечтают написать заявление «по собственному желанию», по каким критериям подбирают новый «призыв», который придёт на смену «хозяйственникам» и силовикам, рассказали NEWS.ru политические эксперты.

В 2017 году, после очередной смены губернаторов, новых глав регионов назвали «молодыми технократами». Речь шла о политиках младше 50 лет, не связанных с местными элитами. Основной упор в их политике делался на экономические проблемы. При этом их имена были малоизвестны как в регионах, так и за их пределами. Предпочтение такого рода кадрам в губернаторском корпусе связывают со стратегией Сергея Кириенко, который занял пост замглавы администрации президента в 2016 году.

После минувших сентябрьских выборов в Госдуму состоялся ряд отставок региональных руководителей, а в СМИ начали появляться сообщения об отставках предстоящих. Так, отставку предрекали десяти губернаторам, но слухи ходят о скором уходе как минимум двадцати. Некоторые из этих сообщений, утверждают источники NEWS.ru, всего лишь часть информационной борьбы с тем или иным главой региона. Например, в Telegram-каналах регулярно «отправляют в отставку» главу Якутии Егора Борисова, Евгения Куйвашева из Свердловской области и Олега Кожемяко из Приморского края.

Сразу несколько собеседников, близких к АП, а также ряд источников в окружении этих региональных руководителей опровергли эту информацию.

Новые выборы в этих субъектах РФ никому сейчас не нужны, — резюмировал высокопоставленный собеседник NEWS.ru.

Причины уже состоявшихся и будущих отставок в каждом случае называются самые разные — это и недовольство федеральных властей итогами выборов в Думу, и провалы в борьбе с коронавирусом, и просто то, что глава региона был избран вопреки воле федерального центра. Фигурируют и другие умозаключения: «усталость» от должности, связи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, напряжённые отношения с элитами региона.

Политолог Александр Пожалов уверен, что федеральные власти действительно намерены менять глав регионов. Цель — обеспечить частую ротацию. Эксперт пояснил, что в обществе существует запрос на сменяемость власти, к тому же копятся проблемы, связанные с реакцией населения на меры по борьбе с коронавирусом. Кроме того, перестановки часто связаны с политическим менеджментом — идёт подготовка к следующим выборам президента.

В президентскую кампанию 2024 года, которая начнётся уже через два года, федеральные власти будут стремиться войти без губернаторов с антирейтингом, которые могут помешать уверенному проведению выборов у себя на территории. Поэтому, я думаю, сейчас и в следующем году уровень ротации губернаторов будет высоким и скорее мы будем видеть случаи, когда два срока не будут постоянным правилом, — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Serguei Fomine/Global Look Press

Губернаторы превратились в менеджеров

Среди причин расползания слухов о грядущих отставках региональных глав политологи называют низкие результаты «Единой России» на прошедших выборах в конкретных регионах, непопулярность этих политиков в народе и скорое истечение полномочий.

В разговоре с NEWS.ru политолог Александр Кынев рассказал, что такие новости часто появляются на фоне конфликтов региональных элит и становятся частью информационных войн. Так, материалы о скорой отставке бывшего губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и действующего главы Хакасии Владимира Коновалова начали распространяться «с момента выборов».

При этом, по словам эксперта, сам по себе губернаторский пост за последние годы «очень сильно девальвировался» — у глав регионов осталось мало власти, но много символической и политической ответственности.

Ещё лет 10 назад губернатор был во многом более самостоятельным, даже в кадровой политике, а сегодня его возможности резко ограничены. Все ключевые назначения профильные требуют согласования с тем или иным ведомством. Получается, что профильные чиновники под вами подчиняются не столько вам, сколько соответствующим чиновникам в Москве. Губернаторы за эти годы превратились в менеджеров, — подчеркнул он.

В связи с этим на губернаторские посты идут либо «люди, которые не до конца понимают, во что они ввязываются», либо с надеждой использовать должность как ступень на карьерном пути, считает Кынев.

На «девальвацию губернаторского статуса» также обратил внимание политолог Виталий Иванов. По его словам, у региональных руководителей сократилась ресурсная база, а престиж поста стал невысоким.

Если раньше главы регионов были им хозяевами, то теперь они со всех сторон зажаты федеральными силовиками, федеральными контролёрами, — сказал он NEWS.ru.

Среди тех, для кого губернаторский пост может стать лишь этапом в карьере, Иванов перечислил Антона Алиханова (Калининградская область), Станислава Воскресенского (Ивановская область), Алексея Текслера (Челябинская область), Александра Цыбульского (Архангельская область), Глеба Никитина (Нижегородская область) и Андрея Никитина (Новгородская область).

Для них губернаторство — это не вершина карьеры, то, на чём они хотели бы остановиться, то, с чем они хотели бы войти в историю. Для них это просто ступень, которую нужно эффективно отработать и вернуться в Москву на большие дела, — добавил Иванов.

Антон Алиханов aaalikhanov/instagram.com

Образ «новых» губернаторов

Политика назначения технократов в России продолжается, уверен политолог Александр Кынев. По его словам, это касается всех органов власти, а губернаторы — это частный случай. Эксперт отметил, что из этого подхода бывают исключения, но это попытки подстроиться под сложный регион, «где понимают, что совсем уж так нельзя». Аналогичного мнения придерживается и Александр Пожалов.

Технократы — это чиновники с большим опытом работы в федеральных органах власти. Одно из ключевых требований к ним — чтобы они не были связаны с местными элитами. Это «федеральные менеджеры», которые приходят на территорию. Предполагается, что они никаким образом не вплетены в контекст элитных отношений в регионе и они не будут в какой-то момент отражать интересы региональной элиты в вопросах взаимодействия с федеральным центром, — рассказал он, отметив, что они также не должны быть публичными политиками.

Похожий список требований к губернатору перечислил и Виталий Иванов. По словам эксперта, у руководителя региона должны быть как управленческий опыт (как во власти, так и в бизнесе), так и опыт публичности. Кроме того, существуют возрастные ограничения: сейчас назначают политиков в возрасте от 40 до 50 лет. Более молодых или более пожилых стараются либо не пускать, либо «аккуратно выталкивать».