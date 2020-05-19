Эпидемиолог назвал бессмысленной выдачу «иммунных паспортов» в России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Германии Хайко Маасе. Они согласились с необходимостью координировать глобальные усилия по борьбе с COVID-19.

Также дипломаты выразили надежду, что 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет способствовать этим целям, говорится на сайте МИД РФ. Кроме того, они подтвердил свою приверженность решениям, достигнутым в ходе «нормандского...