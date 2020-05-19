Эпидемиолог назвал бессмысленной выдачу «иммунных паспортов» в России

Введение в России «иммунных паспортов» для переболевших COVID-19 будет бессмысленным, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По словам эпидемиолога, наличие антител к коронавирусу не гарантирует иммунитет.
Серологическое тестирование позволяет понять только то, что в ближайшие два месяца вы защищены от инфицирования. Чтобы понять более отдаленные перспективы, надо ждать результатов исследований, — цитирует Горелова ТАСС.
Как писал NEWS.ru, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 300 тысячам. Выздоровели 76 тысяч пациентов, скончались не менее 2,8 тысячи.
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