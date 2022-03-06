«Энергоатом» заявил о стабильной работе АЭС Украины
«Энергоатом»: АЭС Украины продолжают работать стабильно
Захар Чайченко
Захар Чайченко
14:45, 06 марта 2022
Фото: Андрей Рудаков/РИА Новости
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Атомные электростанции Украины работают в стабильном режиме, сообщает «Энергоатом». По информации компании, радиационная ситуация сохраняется в пределах нормы, в том числе на Запорожской АЭС, пишет ТАСС.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм, — сообщили в Telegram-канале «Энергоатома».
В компании пояснили, что Запорожскую АЭС контролируют Вооружённые силы России.
ВС РФ заняли площадку Запорожской АЭС 4 марта. Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию.
Ранее сообщалось о пожаре на территории Запорожской АЭС на Украине. Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах, записанных на камеру видеонаблюдения, можно рассмотреть дым над постройками.