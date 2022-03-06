18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

«Энергоатом» заявил о стабильной работе АЭС Украины

«Энергоатом»: АЭС Украины продолжают работать стабильно
14:45, 06 марта 2022
«Энергоатом» заявил о стабильной работе АЭС Украины Фото: Андрей Рудаков/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Атомные электростанции Украины работают в стабильном режиме, сообщает «Энергоатом». По информации компании, радиационная ситуация сохраняется в пределах нормы, в том числе на Запорожской АЭС, пишет ТАСС.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм, — сообщили в Telegram-канале «Энергоатома».

В компании пояснили, что Запорожскую АЭС контролируют Вооружённые силы России.

ВС РФ заняли площадку Запорожской АЭС 4 марта. Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию.

Ранее сообщалось о пожаре на территории Запорожской АЭС на Украине. Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах, записанных на камеру видеонаблюдения, можно рассмотреть дым над постройками.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео