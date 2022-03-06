«Энергоатом» заявил о стабильной работе АЭС Украины

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Украинские солдаты показали низкий боевой дух в процессе выполнения приказов руководства Киева, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко. По его словам, в данный момент вооружённые силы НМ ЛНР продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от «преступного киевского режима», сообщается в официальном Telegram-канале НМ ЛНР.

Подразделениями оборонного ведомства от вооружённых формирований Украины освобождены ещё восемь населённых пунктов: Кряковка, Каменка, Индустриальное, Макеевка, Сухановка, Боровеньки, Голиково и Невское, — говорится в сводке Филипоненко. Он уточнил, что на...