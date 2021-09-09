«Энергетические фантазии»: Пушков высказался об отказе от нефти и газа

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал идею отказаться от использования нефти и газа в качестве источников для получения энергии. В своём Telegram-аккаунте он отметил, что в ближайшее время перейти на «зелёные» источники энергии не получится.

Разговоры об «энергетической революции», отказе от нефти и газа, переходе на «зелёные» источники энергии, и даже о «смене мировых элит» — это из области энергетических фантазий, прогрессисткой риторики и сильно преувеличенных ожиданий, — написал Пушков.

Политик подчеркнул, что существующие энергетические процессы неизбежно замыкаются на использовании тех ресурсов, которыми обладают люди на текущий момент. В основном, особый интерес представляют собой углеводородные ресурсы, однако даже уголь стал востребованным топливом. По словам сенатора, «изменить эту реальность очень сложно». На снижение вреда для окружающей среды при выработке энергии потребуется очень много времени.

А пока — и ещё очень долго — будут полагаться на нефть и газ, — заключил он.

Ранее заместитель председательства правительства РФ Александр Новак сообщил, что в 2020 году российские атомные электростанции выработали 216 млрд кВт/ч, что является максимумом за всю новейшую историю.