Элла Памфилова заявила об избрании более 30 тысяч кандидатов

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На прошедших выборах избрали свыше 31 тысячи кандидатов. Более 3,5 тысячи из них были самовыдвиженцами. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, предаёт РИА Новости.

На выборах 19 сентября избран 31 001 кандидат, 3570 из них были самовыдвиженцами, — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

17--19 сентября в России прошли выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов в 39 регионах страны.

Согласно данным ЦИК, по итогам выборов в Госдуму победила «Единая Россия», получившая 324 мандата, за ней идёт КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

Многие кандидаты, проигравшие выборы в Госдуму, не признали результаты проходившего в Москве онлайн-голосования. В частности, КПРФ подала в московский суд 31 иск, в которых оспаривает итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве.