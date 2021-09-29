Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о «пирровой победе» Беглова

ЦИК обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет по поводу нарушений во время выборов в Санкт-Петербурге. Кроме того, в комиссии остались недовольны избранием спикером Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ЦИК.

Санкт-Петербург — рекордсмен по полученным обращениям в Центральную избирательную комиссию, больше половины. Кампания завершилась, но не завершилась наша работа. Дано моё поручение: тщательно на всех уровнях мониторить всё, что в прессе, все ресурсы о нарушениях, выявлять то, что требует внимания, и довести до ума. Закрыть всё, чтобы ни одного нарушения не осталось безнаказанным, — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Сообщается, что Центризбирком направил материалы в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет. Кроме того, Генпрокуратуру просят разобраться в связи с избранием спикером заксобрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. Памфилова назвала его человеком, который «сам себя избирал».

Это человек, который подменял горизбирком, который фактически занимался своим избранием. Надеюсь, что Генеральная прокуратура разберётся с этим. Александр Дмитриевич Беглов, конечно, может праздновать победу, но я уверена, что это — пиррова победа! И когда-нибудь она обернётся для него своей самой неприличной стороной, — говорится в сообщении.

Бельский был избран председателем регионального парламента 29 сентября. На прошедших выборах в заксобрание Петербурга он возглавлял общегородскую часть списка «Единой России». Ранее Памфилова уже отмечала конфликт интересов в случае с Бельским, так как он, по её словам, «занимался внутренней политикой, одновременно шёл в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии». ЦИК также признала неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан на выборах депутатов в городское заксобрание.

22 сентября в Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках. Причиной для такого решения стали выявленные многочисленные нарушения.