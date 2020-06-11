Елизавета II поздравила россиян с Днём России

https://static.news.ru/photo/64e2abac-ac8b-11ea-b0cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II направила россиянам поздравления с национальным праздником страны — Днём России.

Я с большим удовольствием направляю самые тёплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу России в это трудное время, — передаёт слова королевы в Telegram-канале посольство Великобритании в РФ.

В британском диппредставительстве присоединились к поздравлениям.

День России празднуется в стране 12 июня, в 1991 году он был объявлен нерабочим днём. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. С 2002 года носит название День России, несмотря на то что многие называют его Днём независимости России.

Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путин поздравительную телеграмму в честь Дня России. В ней говорится, что российский народ добился больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей России, преодолев всевозможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента, и корейский народ искренне рад этим успехам. В своей поздравительной телеграмме Владимиру Путину президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал признательность за работу по укреплению союзничества двух государств. А президент Александр Лукашенко в своём поздравлении подчеркнул, что Белоруссия относится к успехам братского народа в создании сильной России с большим уважением, писал NEWS.ru.