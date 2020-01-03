Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил Елену Рожкову руководителем секретариата вице-премьера страны Татьяны Голиковой.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации,
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Бориса Наконечного на должность директора департамента государственного оборонного заказа правительства РФ. Другим указом политик уволил Сергея Хуторцева с этого же поста в связи с выходом чиновника на пенсию.
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