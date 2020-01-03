https://static.news.ru/photo/fb36c2b4-2eff-11ea-80f6-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил Елену Рожкову руководителем секретариата вице-премьера страны Татьяны Голиковой.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится , что Рожкова назначена на должность на время исполнения Татьяной Голиковой полномочий заместителя председателя правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Бориса Наконечного на должность директора департамента государственного оборонного заказа правительства РФ. Другим указом политик уволил Сергея Хуторцева с этого же поста в связи с выходом чиновника на пенсию.