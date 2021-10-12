Инженер-электрик посчитал, что электросети Украины не пустят страну в ЕС

Очередной саммит Евросоюз — Украина не приблизит Украину к вступлению в ЕС и в НАТО. Сама встреча нужна, чтобы имитировать бурную деятельность, рассказал для ФБА «Экономика сегодня» кандидат технических наук Александр Власов.

Он также спрогнозировал обсуждение интеграции украинского энергетического рынка в ЕС и синхронизацию электросетей.

Во-первых, состояние электросетей на Украине максимально плачевное, как, в принципе, и всей инфраструктуры, которая не обновлялась и не модернизировалась с советских времён. Во-вторых, для подобной синхронизации нужны колоссальные средства, миллионы долларов, которые Европа не станет тратить ради Украины. Считаю, что их переговоры в очередной раз ни к чему не приведут, — заявил Власов.

Он добавил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом тоже вызывает сомнения, так как европейцы мало заинтересованы в украинских товарах.

Аналогичная ситуация складывается и со вступлением Украины в ЕС и НАТО. Зеленский может хотеть чего угодно, но Европа не готова платить за стремления Киева, ей проще кормить Зеленского и команду «завтраками», — считает Власов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсудит с Украиной возможность увеличения поставок газа в страну в случае возникновения необходимости. Это будет «важной темой обсуждения лидеров» на саммите ЕС — Украина 12 октября.