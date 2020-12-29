Ельцин рассказал в мемуарах, когда понял, что ему «не по пути» с Горбачёвым

https://static.news.ru/photo/6450248a-49de-11eb-92e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Первый президент России Борис Ельцин в обнародованных через 13 лет после его смерти видеомемуарах рассказал, почему до последнего тянул с Союзным договором и в каких двух пунктах расходился по ним с Михаилом Горбачёвым.

Запись беседы с политиком, который к моменту разговора уже находился в отставке, опубликовал Президентский центр Бориса Ельцина. Полностью эти материалы ранее никогда не публиковались.

Всё началось с 19-й партконференции. Я понял, что нам с Горбачёвым не по пути. Его полумеры, это его забалтывание ни к чему не приведёт. Этот его улучшенный социализм. Это не тот путь для страны. Мы должны были разойтись с ним, — цитирует РИА Новости первого президента России.

В тот момент, добавил Ельцин, у него возникло опасение, что противостояние может перерасти в гражданскую войну, поэтому нужно было действовать аккуратно. Лидер страны объяснил, что до последнего тянул с Союзным договором, потому что не был согласен по главным двум пунктам, в чём ущемлялась Россия.

Ельцин подчеркнул, что был против того, чтобы все налоги шли в союзную казну, так как было непонятно, что останется России. Он считал, что нужно нанимать союзные органы для выполнения союзных функций. Тогда бы каждая республика платила за выполнение этих функций какую-то свою долю, а налоги оставляла у себя.

Это была принципиальная позиция. Мы разошлись. Когда уже стало ясно, что Союз разваливается, тогда было предложено не только мной, но и другими — конфедерация. Но тогда тоже Горбачёв не согласился, а мог бы он спасти ещё что-то вроде Швейцарской Конфедерации, — рассказал Ельцин.

Ранее соратник первого президента Бориса Ельцина, бывший главред журнала «Огонёк» Виталий Коротич рассказал, кто виноват в распаде Советского Союза. По его мнению, это был сам Ельцин, который мечтал встать во главе страны. По словам Коротича, Ельцин очень хотел стать президентом. Он добавил, что участники «Беловежской пущи» на самом деле планировали создать конфедерацию, распределить полномочия между странами и сделать так, чтобы они стали полунезависимыми. Но Ельцин с этим не согласился.

О развале Советского Союза Коротичу довелось говорить и с Михаилом Горбачёвым. Тот говорил, что от страны «спасать уже было нечего». Потом уже были настроения создать федерацию, в которую бы входили Украина, Белоруссия, Казахстан. И это вполне могло произойти. Но только Запад стал прикладывать большие усилия к тому, чтобы бывшие республики стали антироссийскими, писал NEWS.ru.