Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внесённый президентом РФ законопроект о поправке в Конституцию РФ одобрили и выразили готовность поддержать три из четырёх фракций Госдумы. Только фракция КПРФ пока не определилась со своей позицией.

Мы поддержим внесённые президентом поправки в первом чтении, — цитирует «Интерфакс» главу фракции «Единая Россия» Сергея Неверова. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил, что ЛДПР тоже намерена проголосовать за президентский законопроект....