Научный совет при Совете безопасности РФ пришёл к выводу, что повышение качества трудовых ресурсов в РФ является ключевым условием для обеспечения долгосрочного экономического роста. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания секции по проблемам экономической и социальной безопасности.
Вопрос повышения качества трудовых ресурсов в современных условиях является ключевым для обеспечения экономической безопасности страны и экономического роста, — говорится в сообщении.
Эксперты также подчеркнули, что реализация майского указа президента «невозможна без развития трудового потенциала граждан».
Ранее NEWS.ru писал, что бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после своей отставки перешёл на работу в Совбез. Для него там даже специально было решено создать должность заместителя главы. По имеющейся информации, в новой позиции Медведев займётся реформированием всей силовой составляющей государства, её адаптацией к новым реалиям страны. В этой связи утверждают, что у него давно сложились добрые отношения с секретарём Совбеза Николаем Патрушевым. И даже, дескать, можно говорить о некоей связке Патрушев — Медведев.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен