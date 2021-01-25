Эксперты РФ и США приступили к работе по вопросу возможного продления СНВ-3

https://static.news.ru/photo/8eef32f6-5f1b-11eb-9e90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские и американские эксперты приступили к практической работе по вопросу возможного продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Я могу сказать, что эксперты работают на этом направлении. Это практическая работа, она стартовала, — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Как писал NEWS.ru, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны — участницы НАТО выражают поддержку США и России в их намерении продлить ДСНВ на ближайшие пять лет.

Договор о СНВ-3 (он же ДСНВ) был подписан в 2010 году между Россией и США. Тогда был согласован план по сокращению стратегических наступательных вооружений до ключевых значений. Если договор не будет продлён, его действие прекратится 5 февраля 2021 года. СНВ-3 может быть вновь заключён на срок до пяти лет в случае взаимного согласия сторон.

Предшественник Байдена Дональд Трамп приостановил обсуждения о продлении договора, Вашингтон не устроили текущие условия. Штаты хотели, чтобы в СНВ-3 был включён Китай, но Пекин отказался от этого.