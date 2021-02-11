Эксперты рассказали, кто из губернаторов вскоре может уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/757671d0-6cbe-11eb-9199-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свои посты до единого дня голосования в сентябре 2021 года могут потерять губернаторы восьми регионов, которые оказались в зоне карьерного риска.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Отмечается, что в списке оказались в том числе губернаторы, полномочия которых истекают не в 2021 году.

Эксперты оценили шансы на отставку на уровне «выше среднего» только у одного главы региона. Речь о губернаторе Ульяновской области Сергее Морозове, который возглавляет регион с 2005 года и у которого в 2021 году истекают полномочия.

Шесть глав регионов попали в список губернаторов со средней вероятностью отставки. Это Сергей Жвачкин (Томская область), Шолбан Кара-оол (Тува), Валентин Коновалов (Хакасия), Владимир Сипягин (Владимирская область) и Александр Усс (Красноярский край).

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, по оценкам экспертов АПЭК, имеют шансы на отставку на уровне «ниже среднего».

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