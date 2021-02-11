Эксперты рассказали, кто из губернаторов вскоре может уйти в отставку

Свои посты до единого дня голосования в сентябре 2021 года могут потерять губернаторы восьми регионов, которые оказались в зоне карьерного риска.
Об этом
Эксперты оценили шансы на отставку на уровне «выше среднего» только у одного главы региона. Речь о губернаторе Ульяновской области Сергее Морозове, который возглавляет регион с 2005 года и у которого в 2021 году истекают полномочия.
Шесть глав регионов попали в список губернаторов со средней вероятностью отставки. Это Сергей Жвачкин (Томская область), Шолбан Кара-оол (Тува), Валентин Коновалов (Хакасия), Владимир Сипягин (Владимирская область) и Александр Усс (Красноярский край).
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, по оценкам экспертов АПЭК, имеют шансы на отставку на уровне «ниже среднего».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия и Белоруссия рассматривают вопрос о смене государственного секретаря Союзного государства. В настоящее время эту должность занимает Григорий Рапота. Информацию подтвердили четыре источника. По словам источника, близкого к российскому правительству, 77-летний Рапота покинет пост в ближайшее время. Об этом также знают двое знакомых политика.