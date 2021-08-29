Эксперты назвали партии, которые могут войти в состав Госдумы

Эксперты из комитета по политическим технологиям РАСО рассказали, какие политические партии имеют наибольшие шансы на вхождение в состав Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

Оценка ресурсов указывает на уверенное лидерство трёх партий — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, которые с существенным отрывом опережают другие партийные силы. Опрошенные эксперты на 100% уверены в прохождении указанных партий в Госдуму, — заявили эксперты.

В комитете по политтехнологиям РАСО отметили, что преимущество «большой тройки» заключается в наличии устойчивого базового электората, выстроенной оргструктуры и географической представленности.

За четвёртое место борются партии «Справедливая Россия — За Правду» и «Новые люди». По мнению аналитиков, у эсеров сильнее идеологический ресурс и шире географический охват, в то время как «Новые люди» имеют «более интересную обойму лидеров», а также отличаются высокой креативностью и хорошей работой в социальных медиа.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

Ранее сообщалось о начале досрочного голосования за депутатов Госдумы.