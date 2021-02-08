Эксперты раскрыли, зачем на самом деле 14 послов приезжали к Навальному

https://static.news.ru/photo/fcdff012-6a96-11eb-b13b-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Политологи нашли правдоподобное объяснение приезду 14 дипломатов разных стран на суд к Алексею Навальному. Так представители заинтересованных стран могли давить на суд, но в то же время и выяснить ситуацию с правосудием в России.

Беспрецедентное массовое участие послов в суде по Навальному стало темой для бурных обсуждений в политических кругах. Блогер, по сути, стал инструментом для дискредитации страны и президента, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

На Западе есть «политологическая формула»: пока в России есть Путин, с ней ничего не сделать. А им надо вернуть Россию в состояние 1989–1991 годов, когда страна разваливалась, никто не хотел ее спасать и защищать, — пояснил политолог в интервью URA.RU.

Судя по тому, что на суде были только дипломаты от стран НАТО, Навального используют в геополитической борьбе, считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. Раньше Западу было неинтересно российское правосудие.

И зачем им так светиться? Потому что у них экономика и политика рушатся. Вот они второпях пытаются сделать в России революцию, пока революция не произошла у них. Живут по уголовному принципу — умри сегодня, а я завтра, — уверен эксперт.

Иностранные послы ещё с советских времён изучают систему и происходящее в России по общению с диссидентами. И в этом плане Навальный — «сугубо российский феномен», считает директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Блогер на 90% финансируется на российские деньги и на 10% — на деньги уехавших из страны россиян.

Он популярен в диаспорах — от них идет весь протест. Российская иммиграция — неравнодушные люди. Глупо говорить, что он не пользуется зарубежными контактами, но сумасшествие считать его западным агентом, — уверен политолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что за деятельностью политика Алексея Навального стоят «мощные силы и финансы». В качестве подтверждения она сослалась на опубликованный государственным телеканалом RT видеоролик, якобы полученный из ФСБ.