Эксперты прокомментировали приглашение РФ на инаугурацию Байдена

https://static.news.ru/photo/74e6e178-54ae-11eb-a444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января. Эксперты оценили этот шаг Вашингтона с точки зрения российско-американских отношений.

По мнению политолога, доцента философского факультета МГУ Бориса Межуева, от американской стороны вполне можно было ожидать заявления о нежелательности присутствия российских дипломатов на церемонии.

То, что этого не произошло — это, разумеется, знак если не перезагрузки, но отказа от демонстративной конфронтации, — сказал он РИА Новости.

Эксперт считает, что администрация нового американского лидера не хочет начинать свою деятельность с демонстративной ссоры с Москвой.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, в свою очередь, полагает, что приглашение представителей РФ на инаугурацию Байдена — всего лишь соблюдение дипломатического протокола. По его мнению, усматривать в нём каки-либо специфические знаки не стоит.

Как писал NEWS.ru, главной темой инаугурации избранного 46-го президента США Джо Байдена станет «Объединённая Америка». Данная тема отражает приверженность нового главы государства и вице-президента США Камалы Харрис к объединению страны. На церемонии будут присутствовать бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон с жёнами.