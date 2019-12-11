https://static.news.ru/photo/e6a44eee-1c20-11ea-96ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США — очень важное событие для развития межгосударственных отношений. Об итогах переговоров главы ведомства с президентом страны Дональдом Трампом журналистам сообщили российские политологи.

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что у России и Штатов накопилось множество требующих обсуждения вопросов. По его словам, наиболее важная тема — это пролонгация договора СНВ-3, так как он является «последним бастионом ядерного сдерживания». Шаповалов подчеркнул, что важно не только продолжить договор, но и восстановить систему безопасности.

Кроме того, итоги визита Лаврова в США прокомментировал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он сказал, что американский президент Дональд Трамп — один из немногих западных политиков, который действительно понимает важность улучшения отношений с Россией. Однако лидер США никак не может реализовать намеченный курс из-за внутриполитической борьбы, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что встреча президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стала важным событием, считают в Кремле. Однако говорить о позитивных сдвигах в отношениях двух стран пока не приходится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры состоялись 10 декабря в Вашингтоне. Американский лидер назвал встречу «очень хорошей» и рассказал, что стороны обсудили торговлю, Иран и Северную Корею, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, контроль над ядерными вооружениями и вмешательства в выборы. Также Трамп выразил надежду, что диалог продолжится в ближайшее время.