Эксперты объяснили, почему Союзное государство РФ и Белоруссии неактуально

https://static.news.ru/photo/be2e1b8c-d7d9-11ea-8ccc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Идея объединения России и Белоруссии нереальна. За 20 лет с момента подписания договора у Союзного государства не появилось валюты, гимна, флага и герба. Эксперты считают, что такое объединение уже неактуально для двух стран.

Документ о создании союза между странами был подписан 8 декабря 1999 года и вступил в силу в 2000 году. Идею объединения предложил президенту РФ Борису Ельцину нынешний глава Белоруссии Лукашенко.

Многие в те времена сожалели о развале СССР, и идея объединения была встречена с воодушевлением, это был грамотный имиджевый ход, — рассказал «Газете.ru» вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что рассматривать Лукашенко в качестве друга России теперь нельзя.

Лукашенко давно уже переродился. Его нужно рассматривать как нахлебника и шантажиста, — считает политик.

По его словам, резкие высказываний президента Белоруссии могут говорить об отказе Минска от Союзного государства и других соглашений.

Макаркин считает, что экономическое сотрудничество двух государств может сохраниться, если власти Белоруссии «по ходу выборов не перебьют все тарелки».

Эксперты отмечают, что чиновники двух государств создали экономические ограничения и внесли путаницу в таможенные правила.

Шеф-аналитик инвестиционной компании «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв считает, что большинство граждан Белоруссии ценят свою независимость сильнее, чем 20 лет назад, несмотря на недовольство политикой Лукашенко.

Большей части белорусского общества идея Союзного государства уже как минимум не близка, — отметил эксперт.

Старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галина Баландина считает, что в отношениях между двумя государствами превалируют политические трудности. Кроме того, изменения в экономике РФ и Белоруссии потребуют корректировки расчётов для Союзного государства.

Если проект Союзного государства прекратит свое существование, это не повлияет на сложившиеся экономические связи между хозяйствующими субъектами России и Белоруссии, и не только в рамках приграничной торговли, но и в целом в торговле между двумя государствами, — отметила эксперт.

Основным кредитором Белоруссии является России. Внешний долг республики по данным прошлого года составил $16,5 млрд. Эксперты отмечают, что за 20 лет с момента подписания договора ни одна из целей не была всерьёз решена. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи 7 декабря прошлого года не смогли согласовать очередной проект дорожных карт по углублению интеграции в рамках договора.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что Россия променяла «братские отношения» с республикой на «партнёрские». Политик также высказал мнение о том, что Россия «боится потерять» Белоруссию.