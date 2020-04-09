Эксперты обновили рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди глав регионов

https://static.news.ru/photo/23e7d1bc-7a46-11ea-b4d9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Манохин Фото: permkrai.ru

Главы Пермского края, Мурманской области и Карелии вошли в десятку руководителей регионов, которые наиболее эффективно проявили себя в борьбе с распространением коронавируса. Такие данные обнародовал Центр политической конъюнктуры.

Абсолютным лидером стал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, передаёт ТАСС. Эксперты отметили расширенные меры поддержки для предприятий, которые сильнее остальных могут пострадать из-за кризиса, а также намерение властей выплатить по 15 тысяч рублей жителям, чья зарплата значительно сократилась из-за пандемии.

Глава Мурманской области Андрей Чибис отмечен за поддержку жителей региона, которые потеряют работу во время нерабочего апреля. Он пообещал им пособие по безработице в размере 27,8 тысячи рублей, это даже боль, чем в Москве и Московской области.

Среди заслуг главы Карелии Артура Парфенчикова — создание интернет-магазина местных товаров «Сделано в Карелии». Он должен поддержать представителей малого и среднего бизнеса, которые терпят убытки из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В рейтинг также вошли Алексей Цыденов (Бурятия), Олег Кувшинников (Вологодская область), Рустам Минниханов (Татарстан), Александр Цыбульский (Архангельская область), Сергей Цивилев (Кемеровская область), Игорь Бабушкин (Астраханская область) и Виктор Томенко (Алтайский край).

По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что большинство глав регионов воспользовались новыми полномочиями для корректировки мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

8 апреля, как писал NEWS,ru, президент Владимир Путин на совещании с министрами и главами регионов потребовал от губернаторов не действовать по единому шаблону. По словам главы государства, это не только неэффективно, но и вредно. Он посоветовал учитывать ситуацию в каждом населённом пункте и «принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры».