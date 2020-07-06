Эксперты назвали выгоду России от противостояния США и КНР

https://static.news.ru/photo/798882da-c021-11ea-a2da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang He/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские и китайские эксперты выразили мнение, что рост напряжённости в отношениях Соединённых Штатов и Китая может привести к расширению сотрудничества России и КНР.

Авторы доклада «Российско-китайский диалог: модель 2020» (подготовлен Российским советом по международным делам, Институтом Дальнего Востока РАН и Институтом международных исследований Фуданьского университета) отметили, что США сменили курс борьбы с терроризмом на соперничество с крупными державами. Россия и Китай стали для Штатов стратегическими конкурентами.

По мнению экспертов, усиление противостояния КНР и США создаёт дополнительные возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в таких сферах, как торговля сельскохозяйственной продукцией и энергетика.

Авторы отметили в своём докладе усиление конфронтации Вашингтона и Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Тихом и Индийском океанах. США, по их мнению, будут пытаться укрепить отношения с Индией, а РФ и Китай не заинтересованы в индийско-американском сближении, так как это может привести к проблемам в российско-индийских отношениях.

Россия в таких условиях могла бы заняться экспортом углеводородов в Китай и наладить с Пекином тесное технологическое партнёрство.

В докладе отмечается, что России нужна диверсификация в торговле углеводородами с Китаем, о которой говорится уже не первый год, сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

То, что сейчас происходит, многие эксперты оценивают как смену приоритетов при принятии экономических решений. Если раньше традиционно всегда первым соображением было достижение максимальной эффективности — закупать там, где дешевле, то теперь из-за политизации торговли на первый план выходит надёжность и безопасность поставок, — сказал Кортунов.

По мнению руководителя программы «Россия в АТР» Московского центра Карнеги Александра Габуева, Россия не заменит Америку не только потому что не сможет занять такую же долю на рынке продовольствия или потеснить других конкурентов на рынке углеводородов. По его словам, главная проблема заключается в том, что США важны Китаю как источник технологий.

Российский рынок при разрыве технологических связей с Европой и США станет для Китая более интересным для создания новой продукции. Однако Москва должна будет выбрать сторону в конфликте, считает Габуев.

Как ранее писал NEWS.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность запретить работы китайского приложения TikTok на территории страны.