Эксперты назвали наряд Нуланд оскорбительным для России

На встрече с заместителем главы МИД России замгоссекретаря США Виктория Нуланд нарушила дипломатический этикет и тем самым оскорбила страну. Об этом заявили эксперты, чьё мнение приводит газета «Взгляд».

Виктория Нуланд прибыла на переговоры в МИД РФ в малиновом брючном костюме и ботильонах в мелкую клетку. Как заявила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова, на встречах подобного рода действует так называемый дресс-код Business Best, который исключает брюки у женщин.

Если какая-то дама приходит на очень важную встречу в брюках, она сообщает всем, что встреча для нее не имеет особого значения, — объяснила эксперт.

При этом Холгова вспомнила неизменные брючные костюмы канцлера Германии Ангелы Меркель, отметив, что в данном случае выбор обусловлен фирменным стилем политика.

Что касается цвета костюма Нуланд, то здесь её упрекнуть оказалось не в чем. По словам Холговой, дипломатический этикет позволяет надевать женщине красный костюм в случае, если мероприятие организовано мужчиной.

В свою очередь педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева обратила критический взгляд на обувь представителя американского Госдепа.

Виктория Нуланд хочет показать, что она человек, которому все равно, что о ней подумают в нашей стране. Дело в том, что обувь с рисунком неуместна по деловому и дипломатическому протоколу, — пояснила эксперт.

По словам Николаевой, подобное нарушение допустимо для политиков, чей имидж уже сложился, однако она добавила, что Виктория Нуланд могла бы скорректировать свой образ для поездки в РФ.

Виктория Нуланд прибыла в Россию 11 октября с трёхдневным визитом для переговоров с отечественными дипломатами и официальными лицами других ведомств.

Ранее стало известно, что российские власти согласовали визит Нуланд в обмен на снятие санкций США с ряда российских должностных лиц, поскольку американский политик фигурировала в российских санкционных списках.