Эксперты объяснили «странности» в действиях экс-главы Чувашии перед смертью

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Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев не дожил пару недель до суда с Владимиром Путиным. Он скончался от коронавируса на 59-м году жизни. Как считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв, Игнатьев, вероятно, с самого начала предчувствовал свою скорую смерть.

Отсюда и смелость с иском по поводу отставки, — считает политолог.

С ним солидарен руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко. По его словам,обращаясь с иском в суд, Игнатьев, вероятно, уже болел и предполагал, что умрёт. Подача иска в данном случае была своего рода «самоубийством», считает эксперт.

С другой стороны, иск был выражением недовольства целого пласта региональных элит, которые также не очень понимают новые правила игры, — сообщил он в интервью «Блокноту».

Лидер общественной организации «Новая Россия» Алина Жестовская заявила, что Игнатьева убил вирус, однако народ скорее «окрестит его сакральной жертвой и сочинит многотомник теорий заговора». Однако Кремль к его смерти причастен лишь косвенно, уверяет эксперт.

А Кремль тут, если и при чём, то лишь в части организации системы здравоохранения, при которой даже самые известные и ресурсные люди государства погибают — от эпидемий или несвоевременной помощи, отсутствия необходимой техники, лекарств, алгоритмов лечения и тому подобного, — пояснила она.

В свою очередь эксперт в сфере коммуникаций Алёна Август считает, что публика будет искать странности в смерти экс-руководителя региона, однако главное слово здесь останется за врачами. По её мнению, возможно, что кто-то решит использовать этот инцидент как оружие против властей и против претендента на губернаторский пост в Чувашии

В регионе, где до сих пор верят в ведьм и заговоры, возможно всякое, — уверяет она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Игнатьев умер 18 июня на 59-м году жизни. Политик скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне коронавирусной инфекции.

В январе 2020 года президент отстранил Игнатьева, который руководил Чувашией больше девяти лет, после скандального видео, в котором глава региона заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от нового автомобиля на церемонии передачи пожарной техники. Путин отправил Игнатьева в отставку «в связи с утратой доверия».

В конце мая Игнатьев подал иск в Верховный суд. Ответчиком по этому делу был Путин, чей указ решил оспорить бывший глава региона.