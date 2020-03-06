https://static.news.ru/photo/b1ca9cea-5f88-11ea-b1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заявления нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля свидетельствуют о противоречивой и неразборчивой политике, которую будет вести Киев. Данное заявление сделал политолог Владимир Шаповалов.

Как отметил эксперт, сначала Украина заявляла о намерении вернуть Крым. Потом новый премьер высказался о том, Киев может продолжить подачу воды на территорию полуострова. Первое заявление, по сути, является продолжением политики предыдущего президента страны Петра Порошенко. А второе приведённое высказывание прямо противоречит ему по смыслу.

Остаётся надеяться на то, что одно носило ритуальный характер и не будет отражать политику нынешнего кабинета, а второе всё-таки является сигналом к тому, что разум побеждает. Во всяком случае, Россия всегда готова к тому, чтобы ответить положительно на разумные инициативы, — цитирует политолога радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отказался от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым. Он заявил, что это не является вопросом «торговли с оккупантом» и вопросом бизнеса.